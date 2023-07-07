Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

LGS adaylarına 81 ilde de tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı. Van’da da 430 Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman ile tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

19 Temmuz'a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrenciler; lise tercih danışmanlığı hizmetini, mezun oldukları ortaokullar, il ve ilçe rehberlik araştırma ve halk eğitimi merkezlerine müracaat ederek alabilecek.

19 Temmuz'a kadar sürecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde Tercih danışmanlığı hizmeti sunmak üzere ortaokullarda 413, rehberlik araştırma merkezlerinde 4 birim, 13 Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri olmak üzere toplam 430 birim kurulduğu açıklandı.

Depremin etkilediği illerden Van’a nakil gelen öğrenciler başta olmak üzere, tercih danışmanlığı sürecinde sağlık sorunları nedeniyle yüz yüze hizmetlerden yararlanamayacak olanlara tercih danışmanlığı hizmetinin, uzaktan çevirim içi olarak da sunulabileceği kaydedildi.