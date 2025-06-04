KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ
EDREMİT İLÇESİ
Satış Yerleri:
Erdemkent Mahallesi: Erdemkent İlköğretim Okulu karşısı
Erenkent Mahallesi:
1. Etap Toplum Merkezi karşısı
6. Etap Market & Fırın arkası
Esentepe Mahallesi: Edremit İlçe Tarım arkası (cami yanı)
Memur-Sen TOKİ: Yunus Emre İlköğretim Okulu karşısı
Diğer Noktalar: A101 civarı, çocuk parkı karşısı
TUŞBA İLÇESİ
Satış Yerleri:
Oto Sanayi Sitesi,
Seyrantepe Mahallesi.
Kesim Yerleri:
Vangölü Et Kombinası,
Beyüzümü Mahallesi,
Çevre Yolu 1. Sokak
İPEKYOLU İLÇESİ
Satış Yeri:
Bostaniçi Mahallesi – Hayvan Pazarı
Kesim Yerleri:
Belediye Mezbahanesi
Özsüerler Mezbahanesi
Şehir merkezindeki tüm oto yıkamalar
Kurban kesimlerinin hijyenik ve çevre dostu koşullarda yapılabilmesi için vatandaşların belirtilen alanları kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.