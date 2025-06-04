KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

EDREMİT İLÇESİ

Satış Yerleri:

Erdemkent Mahallesi: Erdemkent İlköğretim Okulu karşısı

Erenkent Mahallesi:

1. Etap Toplum Merkezi karşısı

6. Etap Market & Fırın arkası

Esentepe Mahallesi: Edremit İlçe Tarım arkası (cami yanı)

Memur-Sen TOKİ: Yunus Emre İlköğretim Okulu karşısı

Diğer Noktalar: A101 civarı, çocuk parkı karşısı

TUŞBA İLÇESİ

Satış Yerleri:

Oto Sanayi Sitesi,
Seyrantepe Mahallesi.

Kesim Yerleri:

Vangölü Et Kombinası,
Beyüzümü Mahallesi,
Çevre Yolu 1. Sokak

İPEKYOLU İLÇESİ

Satış Yeri:
Bostaniçi Mahallesi – Hayvan Pazarı

Kesim Yerleri:

Belediye Mezbahanesi

Özsüerler Mezbahanesi

Şehir merkezindeki tüm oto yıkamalar

Kurban kesimlerinin hijyenik ve çevre dostu koşullarda yapılabilmesi için vatandaşların belirtilen alanları kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: Büyükşehir Belediyesi Basın Bülteni