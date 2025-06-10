Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, din istatistiklerini paylaştı. Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan raporda, Van’daki Kur’an kursu sayısı ve bu kurslara katılan kursiyerlerin sayısı belli oldu.

2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde yapılan dini eğitim çalışmalarına ilişkin rapora göre, Türkiye genelinde toplam 16 bin 921 Kur’an kursu faaliyet gösteriyor. Açıklanan rapora göre Van’da ise 343 Kur’an kursu bulunuyor. Bu veriye göre Van, Türkiye genelinde en fazla Kur’an kursuna sahip 12. il olarak kayıtlara geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verilerine göre, Van’da Kur’an kurslarına katılan kadın sayısı erkeklerin yaklaşık 4 katını geçti. Van’da 5 bin 898 erkek Kur’an kursuna giderken, bu sayı kadınlarda 24 bin 812 oldu.

Türkiye'de en fazla Kur’an kursu bin 416 ile İstanbul’da bulunurken, Tunceli 14 kurs yeri ile son sırada yer aldı.