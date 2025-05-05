İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının 2024 dünya birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, 2022 dünya birincisi Ferhan Muhammadi ve 2015 dünya birincisi Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz, etkinliğin 22 ilde yapıldığını söyledi.

10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Gaziantep'te düzenlendiğini anımsatan Akyüz, "Bu kapsamda çevre illerde Kur'an-ı Kerim ziyafetleri gerçekleştirdik. Dün Muş'ta, ondan önceki günlerde ise Bingöl ve Tunceli'de yaptık. Bugün kapanışı ise Van'da Ulu Cami'de icra ediyoruz. 20 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz programı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlayarak misafirlerimizi uğurlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.