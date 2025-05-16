Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu.

Bu dönemde konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir oldu. Aynı dönemde konut satışının en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre Van genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,6 oranında artarak 766 oldu. Bir önceki yılın Nisan ayında satılan konut sayısı 449 olarak kayıtlara geçmişti.

Van’da 2025 yılı Mart ayında da 703 konut satışı gerçekleşmişti.

Van’da satışı gerçekleşen 766 konutun satış şekline ve satış durumuna bakıldığında ise 226 konut ilk el, 540 konut ikinci el satış olarak raporda yer aldı. Bu dönemde satışı gerçekleşen konutların 89 tanesi ise ipotekli satış oldu.