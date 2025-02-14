Van’da 2025 yılı Ocak ayında 721 konut satışı gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise Van’da 557 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da Ocak 2025’te satılan konut sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 29,44 oranında artış gösterdi.

2025 yılı Ocak ayında Van’da 721 konut satılırken, 2024 yılının Aralık ayında ise bin 396 konut satılmıştı. Aralık ayı baz alındığında ise Ocak ayında konut satışında büyük bir düşüş olduğu görüldü.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da Ocak 2025’te 244 konut ilk el satış, 477 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların 84 tanesi ise ipotekli satış olarak istatistiklerde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde satışı gerçekleşen 557 konutun 152’si ilk el, 405 tanesi ise ikinci el olarak gerçekleşmişti.

Van’da yeni yılın ilk ayında satılan konut sayısı 721 olarak kayıtlara geçti.

KONUT SATIŞININ EN FAZLA VE EN AZ OLDUĞU İLLER

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.