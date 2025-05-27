Türkiye’de 2014-2024 yılları arasında konut satışları kıyaslandığında yüzde 26,8 artış gösterdiği görülüyor, Van’da ise son 10 yılda bu oran yüzde 234,2 artış gösterdi. Verilere göre kadınların konut alımı 10 yılda Van’da 593’ten 2 bin 559’a, Türkiye genelinde ise 343 bin 209’dan 517 bin 528’e yükseldi.

Verilere göre 2014 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 165 bin 381 konut satıldı. Bu konutların 695 bin 727’si erkekler, 343 bin 209’u ise kadınlar tarafından satın alındı. 27 bin 919 konut ortak alınırken, 98 bin 526’ı diğer kategoride açıklandı. Bu dönemde Van’da ise toplam 2 bin 907 konut satışı gerçekleşti. Bu konutların 2 bin 148’i erkekler, 593’ü kadınlar tarafından alındı. Ortak alınan konut sayısı 13 olurken, diğer kategorideki konut sayısı 153 olarak belirtildi.

2024 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de 1 milyon 478 bin 25 konut satışı yapıldığı görülüyor. Bu konutların 819 bin 231’i erkekler, 517 bin 528’i kadınlar tarafından satın alındı. 24 bin 547 konut ortak alım olurken, 116 bin 719’u diğer satışlar olarak açıklandı.

2024’te Van’da ise 9 bin 715 konut satışı gerçekleşti. Bu konutların 6 bin 857’si erkekler, 2 bin 559’u kadınlar tarafından alındı. Bu dönemde 24 konut ortak alınırken, 275 konut diğer satışlar olarak kaydedildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü raporuna göre Van’da konut satışları 10 yılda yaklaşık 3,3 kat artış gösterdi. Bu orana göre Van, konut satış hızında Türkiye ortalamasından üzerinde yer aldı.

Van’da son 10 yıllık verilere göre kadınların konut alımı erkeklere göre daha fazla artış gösterdi. 10 yıllık periyotta kadınların konut alım hızında yüzde 331,5 artış görülürken, erkeklerin konut alımı yüzde 219,2 oranında arttı.