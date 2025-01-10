Van Gölü’nün korunmasına öncülük etmek ve bölge turizmini canlandırmayı hedefleyen aktivistler, kış boyunca Van Gölü’nün buz gibi suyunda yüzerek farkındalık oluşturmaya çalışacak.

Çanakkale ve Kapadokya örneği ile Van’a Alan Başkanlığı kurulmasını talep eden aktivistler, aynı zamanda Marmara Denizine de dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kış yüzme etkinliği kapsamında Van Gölü’nün soğuk sularına atlayan aktivistler için ‘Belgesel Tadında Bir Farkındalık’ diyen Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “2025 yılı mottomuz: Van Gölü Alan Başkanlığı’na dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmak. Aynı zamanda Marmara Denizi de kirlenmesin mavi kalsın. Bu çalışma ile Van Gölü’nün korunmasına ve bölge turizmine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.” dedi.