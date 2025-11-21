Van’da hem rakımın yüksek olması hem de kırsal noktalar başta olmak üzere birçok hanenin hala kömürle ısınması, özellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve astım vakalarını artırıyor.

Kentte kış aylarıyla birlikte hava kirliliğinin artması, sağlık merkezlerine öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerle yapılan başvuruları da artırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, trafik, kömür kullanımı gibi kirlilik kaynaklarını azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kurumlarla görüşerek çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Tosun, “Hava kirliliği nedeniyle ilimizde üst solunum yolu enfeksiyonları ve astım vakaları bazı durumlarda sıkça görülebiliyor. Rakım elbette değiştirebileceğimiz bir durum değil; ancak trafik kaynaklı kirlilik, evlerde kullanılan kömür ve benzeri etkenler bizim müdahale edebileceğimiz konular. Bu sorunları azaltmak için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hava kirliliğini kontrol altına alarak insanların üst solunum yolu enfeksiyonları, astım ve diğer solunum hastalıklarına yakalanmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda elbette istişare ettiğimiz ve görüştüğümüz ilgili başka kurumlar da var.” diye konuştu.