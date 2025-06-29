Van’da artan nüfus ve araç sayısı, alternatif yolların azlığı, park sorunu vb. durumlardan kaynaklı olarak yaşanan trafik sorunu gündemdeki yerini koruyor.

Alternatif yolların olmaması, uzun yıllardır çevre yolunun tamamlanmamasıyla beraber ağır tonajlı araçların kent merkezi ve İpekyolu caddesini kullanmaları, merkezde otopark eksikliği, cadde üzerine gelişi güzel çift parkların yapılması ve buna benzer birçok eksikliklerden dolayı Van’da trafik meselesi kentin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

KIRMIZI IŞIK SÜRELERİ TRAFİĞİN AKMASINI ZORLAŞTIRIYOR

Günün belli bölümlerinde kent merkezindeki trafik daha da sıkıntılı bir hal alıyor. Merkezde yer alan trafik ışıklarında da yer yer kırmızı ışıklarının 80 saniye ve üstü, yeşil ışıkların ise çok az süreli olması mevcut durumla beraber sorunun katlanmasına, trafik akışının yavaş ilerlemesine neden oluyor.

MERKEZ CADDELERİ SIKINTILI

Özellikle İkinisan, Cumhuriyet, Kazım Karabekir (Maraş), İskele, Sıhke Caddeleriyle beraber Beşyol mevkii ve devamında Ferit Melen Caddesi ve bu caddelere bağlı ara yollar ve iki büyük hastaneyi (Van Bölge Hastanesi- Dursun Odabaş Tıp Merkezi) birbirine bağlayan İpekyolu Caddesinde yoğun trafik oluşuyor. Ara sokaklarda ise yolların dar olmasıyla beraber vatandaşların araçları gelişigüzel yol ortasına park etmesi sorunun artmasına vesile oluyor.

ALT GEÇİTLERİN OLMAMASI TRAFİK AKIŞINI DURDURUYOR

İpekyolu caddesi üzerinde yeterli alt geçitlerin olmaması da sorunun nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Edremit ilçesinden Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bulunduğu alana kadar çok sayıda ışığın olması, alt geçitlerin az olmasından dolayı transit geçişler yapılamıyor, bununla bös konusu caddeyi ağır tonajlı iş makinelerinin de kullanması kentteki trafiği içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

KENTTE KORNA SESLERİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Kısa mesafeli yerlerde dahi dakikalarca trafikte bekleyen sürücüler için trafik çileye dönüyor. Trafik sorunundan dolayı korna seslerinin eksik olmadığı kentte, hem görüntü hem de gürültü kirliliği şehirdeki vatandaşın ciddi anlamda sorun yaşamasına sebep oluyor.

SÜRÜCÜLER, YETKİLİLERDEN SOMUT ADIM BEKLİYOR

Zamanlarının çoğunu trafikte geçirdiklerini belirten sürücüler ise yetkililere seslenerek; kent için acil olarak somut adımların, çözümlerin olması gerektiğini, kent merkezinde otopark sorununun ivedilikle çözüme kavuşturulmasını ve özellikle trafik akışının sağlanabileceği projelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.