Van'da 22 Kasım Cuma günü okuldan çıktıktan sonra kayıplara karışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hilal Büyüksaraç'tan 4 gündür haber alınamıyor. Kızının en son okula diye çıkıp bir daha geri dönmediğini belirten anne Şule Nurgül Köşker, yetkililerden yardım istedi.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Osmaniye’den Van’a taşındıklarını ve maddi olarak da zor günler geçirdiklerini belirten anne Köşker, kızının sağ salim bulunmasını istedi. Kızının kaybolduğunda üzerinde ince kıyafetler olduğunu belirten anne Köşker, yazlık ayakkabı ile okula gittiğini söyledi.

'VAN VALİSİNDEN YARDIM İSTİYORUM'

Kızının kaybolmasının üzerinden 4 gün geçtiğini ve bir haber alamadıklarını belirten anne Köşker, "Van Valimiz Ozan Balcı başta olmak üzere tüm yetkililerden yardım istiyorum. Kızımın en kısa sürede bulunması için, Allah rızası için kentteki tüm dinamiklerden yardım talep ediyorum. Sayın valimiz bize yardımcı olsun. Biz depremzede bir aileyiz ve çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada kimsemiz yok, ben ve 2 çocuğum tek başımıza yaşıyoruz. Benim kızımın sonu Rojin'in sonu gibi olmasın. Kızım bir an evvel bulunsun" dedi.

(Solda anne Şule Nurgül Köşker, sağda kaybolan Hilal Büyüksaraç)

MİLLETVEKİLLERİ DEVREDE

Van'da 22 Kasım Cuma günü okuldan çıktıktan sonra kayıplara karışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hilal Büyüksaraç'ın bulunması için DEM Parti Van Milletvekilleri de devreye girdi. Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Van’da 16 yaşındaki Hilal Büyüksaraç’tan iki gündür haber alınamıyor. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunması için çağrıda bulunuyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Başına bir şey gelmeden Hilal’in bulunması için takipte olacağız." ifadelerine yer verdi.