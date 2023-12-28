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Bir odada gerçekleşen seminere konuşmacı olarak İngiltere’de uzun yıllar eğitim alanında hizmet veren Prof. Dr. İbrahim Sirkeci katıldı. Eski Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve akademisyenlerin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin katılım sağladığı seminerde konuşan Sirkeci, önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Seminer sonunda bir açıklamada bulunan Girişimci Mehmet Yusuf Arvas, seminerin Van’da ilgi sahiplerinin bilgilenmesi amacı ile fırsatlar sağlayabileceğini ifade ederek, “Van’da alt yapı çalışması seminerimizi düzenledik.

Bununla ilgili bir alt yapı yaparak, İngiltere’de kariyer ile eğitim alanında lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda bu tür programlar yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonrada yine talepler doğrultusunda bu tür etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz.

Ben bu manada seminerimize İngiltere Üniversitesinden katılan Prof. Dr. İbrahim Sirkeci ile Kanada Üniversitesinden katılan Doç. Dr. Güven Şeker hocalarımıza teşekkür ediyor, seminerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.