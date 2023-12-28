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Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya olurken, Van ise dördüncü sırada yer aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Ekim ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı.

Van'da Ocak - Kasım ayları arasında 316 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. DOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Kasım ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 40,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12,78'lik pay edindi.

Verilere göre bu yılın 10 ayı kaydında Van'dan Ocak ayında 37,Şubat ayında 21, Mart ayında 46, Nisan ayında 25, Mayıs ayında 23, Haziran ayında 34, Temmuz ayında 25, Ağustos ayında 33, Eylül ayında 21, Ekim ayında 32, Kasım ayında ise 22 marka başvurusu kaydedildi.

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 11 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 60, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14.89, ülkede ise yüzde 0.22 oranında pay gösterdi.

VAN 46. SIRADA...

Erzurum bu yılın 10 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 44'üncü sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller;

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Afyon, Sivas, Ordu, Mardin, Isparta, Malatya, Düzce, Edirne, Aksaray, Rize, Elazığ, Kütahya, Nevşehir, Çorum, Bolu, Yalova, Batman, Erzurum, Zonguldak, Van olarak bildirildi.

VAN'DAN 316 BAŞVURU…

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 11 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 478, Elazığ'dan 395, Van'dan 316, Erzurum'dan 327, Ağrı'dan 87, Erzincan'dan 197, Kars'tan 67, Bitlis'ten 77, Muş'tan 58, Bingöl'den 66, Iğdır'dan 60, Ardahan'dan 11, Hakkari'den 26, Tunceli'den 31 marka başvurusu kaydedildi.