Akşam saatlerinde Van'ın Çatak ilçesi ile Bahçesaray karayolu ayrımında kısa süreli etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 20 dakika süren kar yağışı daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

Çatak ilçesi, Aşağı Narlıca Mahallesi'ne bağlı Yapılı mezrasında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını günde iki kez dışarı çıkarıp hem hava almalarını sağlıyorlar, hem de ot verip besliyorlar. Kar yağışının etkili olduğu bölgede koyunlar karınlarını doyurdu.