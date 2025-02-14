Meteorolojik tahminler doğrultusunda dün başlayan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

6 ilçede etkisini gösteren kar yağışından dolayı 74 mahalle 161 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle 52 mezra, Başkale ilçesinde 24 mahalle 26 mezra, Çatak ilçesinde 22 mahalle 75 mezra, Edremit ilçesinde 4, Gürpınar ilçesinde 1 mezra, Özalp ilçesinde 5 mahalle 4 mezra olmak üzere toplamda 235 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.