Meteorolojik tahminler doğrultusunda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Yerleşim yerlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede 225 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle 52 mezra, Çatak ilçesinde 7 mahalle 24 mezra, Edremit ilçesinde 4 mahalle, Gevaş ilçesinde 3 mahalle, Gürpınar ilçesinde 27 mahalle 57 mezra, İpekyolu ilçesinde 8 mahalle 1 mezra, Muradiye ilçesinde 15 mahalle 2 mezra, Özalp ilçesinde 15 mahalle 11 mezra olmak üzere toplam 225 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürüyor.