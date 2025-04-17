Van’da 2012 yılında büyük bir yatırımla kurulan ve çok sayıda istihdam yaratan VAN MER Mermer ve Granit Fabrikası, pandeminin getirdiği olumsuzluklardan etkilenerek kapanmıştı.

Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Gökçenay, WanHaber’e yaptığı açıklamada; VAN MER fabrikasını yeniden açacaklarını söyledi.

Bedrettin Gökçenay, yaptığı açıklamada; “Gökçenay Grup olarak Van'da bir mermer fabrikamız var. Pandemide sıkıntılardan dolayı orayı kapatmıştık. Orayı inşallah yeniden açacağız. Orada da daha önce nasıl bir istihdam yarattıysak yeniden o istihdamı devam ettirmek amacıyla fabrikamızı faaliyete alacağız” dedi.