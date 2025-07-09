Bahçesaray ilçesinde yaşayan Sakine Allahverdi (38), boğaz ve yaygın vücut ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler neticesinde hastanın 4 tane olan paratiroid bezlerinden birinin olmaması gereken bir yerde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan Sakine Allahverdi, kapalı yöntemle ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Müjdat Uçak, "Hasta bize boğazında ağrı, yaygın vücut ağrısı, el ve kollarında ağrı, ev işlerine katılma isteksizliği şikayetleriyle başvurdu. Bizde hastanın tetkiklerini yaptığımızda guatr bezinde nodüllerin olduğunu fark ettik. Biyopsi sonucu kansere evrilebilecek bir sonucun çıktığını gördük. Hastamızla bunu istişare ettik ve cerrahiye karar verdik.

Cerrahi hazırlıklarımızı yaparken kan değerlerine ve biyokimyasal parametrelilerine baktığımızda, hastanın parat hormunu ve kalsiyumunun yüksek olduğunu gördük. Vücutta guatr bezinin arkasında olan 4 tane paratiroid bezinden hangisinin bu hormon yüksekliğine sebep olduğunu araştırdık. Bunun sonrasında normal lokalizasyonun dışında olabilen paratiroid bezinin çok daha anormal bir yerde, yani göğüs kafesinin içerisinde, kalbinin üzerinde olduğunu gördük. İleri tetkiklerimizi, kan değerlerimizi yaparak göğüs cerrahisi uzmanı ile birlikte cerrahiye aldık. Kapalı bir yöntemle göğüs kafesindeki 2 santimlik kitleyi çıkardık" dedi.

"Van'da kapalı yöntemle yapılan ilk vakaydı"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ise Van'da ilk defa bu tür bir ameliyatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Ameliyat 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra yoğun bakımda birkaç gün takip ettik. Çok riskli bir yerdeydi. Kalpten çıkan büyük atardamarın altında bulunuyordu. Bunu kapalı bir yöntemle, yaklaşık 3 santimlik bir kesiden girerek çıkardık. Tabi bu tür vakalarla karşılaşmıyoruz. İman tahtasının üstüne kadar olan yerlerde paratiroid bezi görülebiliyor ama daha da aşağılara kadar inene hiç rastlamadık. Van'da ilk defa kapalı yöntemle yapılan bir vakaydı" ifadelerini kullandı.

"Hayatımı hocalarıma borçluyum"

Daha önce birçok hastaneye başvurduğunu ancak hiçbir olumlu sonuç elde edemediğini vurgulayan Sakine Allahverdi de, "Geçen sene eylül ayında hastanelere başvurdum. Gitmediğim hastane, doktor kalmadı. İstanbul'a bile gittim. Orada da şifa bulamadım. Buraya geldim. Bu ameliyattan sonra artık iki, üç evin işini bir anda yapabilirim. Ama daha önce yerimden kalkacak mecalde değildim. Yorgundum, bitkindim, halsizdim, sancılarımdan dolayı her akşam acile gidiyordum, nefes alamıyordum. Şimdi ise mükemmelim diyebilirim. Bunu da hocalarıma borçluyum. Hayatımı hocalarıma borçluyum. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.