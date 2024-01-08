Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van’da kar yağışının ardından 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı ile birlikte yoğun çaba harcayan ekipler, kapanan yolların büyük bir bölümünü yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, kendi mıntıkalarında bulunan yerleşim yerlerinin kapanan yollarını açmak için büyük çaba harcadı. Zaman zaman zor iklim ve hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekipler, yolu ulaşıma kapanan 492 yerleşim yerinden 485’inin yolunu yeniden ulaşıma açtı.

7 YERLEŞİM YERİNİN YOLUNU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bahçesaray ilçesinde 2, Başkale ilçesinde 3 ve Gürpınar ilçesinde 2 olmak üzere toplam 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Belediye ekipleri, yolu ulaşıma kapalı kalan 7 yerleşim yerinin yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.