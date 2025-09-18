Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser hastalarının tedavi süreçlerine yönelik dikkat çekici bir bilimsel çalışma yürütüldü. Prestijli uluslararası tıp dergisi Healthcare'de yayımlanan araştırmada; genel cerrahi, onkoloji, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve patoloji uzmanlarının oluşturduğu konsey toplantılarına yapay zekâ destekli bir yazılım "katılımcı" olarak eklendi. Burada kanser tanısı konmuş 100 hasta hem hekimler hem de yapay zekâ tarafından değerlendirildi. Kararların yüzde 76 oranında örtüşmesi, konunun bilimsel çevrelerde de dikkatle takip edilmesine neden oldu.

Çalışmada örnek vakalardan biri olarak, Erciş ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Sabri Sarıyıldız değerlendirildi. Yapay zekâ destekli yazılımın önerdiği tedavi planı, hekimlerin kararlarıyla birlikte uygulamaya konuldu. Sarıyıldız, izlenen bu yol sayesinde gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

"Yüzde 76 oranında örtüştüğünü gördük"

Konuya ilişkin konuşan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik, yapay zekânın hekim kararlarıyla yüzde 76 oranında örtüştüğünü belirtti. Yapay zekânın sağlık alanında giderek daha yaygın kullanıldığı ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Biz de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak teknolojinin sunduğu en son imkânlardan faydalanarak hastalarımıza doğru tedaviyi ve doğru yaklaşımı sunmak için yapay zekâ algoritmalarını kullanıyoruz. Yakın zamanda prestijli bir dergide yayımlanan çalışmamızda, multidisipliner tümör konseylerinde yapay zekâ destekli bir yazılım kullandık.

Bu konseylerde genel cerrahi, onkoloji, radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve patoloji gibi birçok farklı branştan uzman hekimler bir araya gelerek hastaların tedavi sürecine yönelik ortak kararlar almaktadır. Biz de bu konsey toplantılarında yapay zekâyı bir katılımcı olarak değerlendirdik. ChatGPT'nin son algoritmasını kullanarak kanser tanısı olan 100 hastamızı hem uzman hekimler hem de yapay zekâ değerlendirdi. Sonrasında alınan kararlar karşılaştırıldığında, yapay zekâ destekli verilen kararların hekimlerin kararlarıyla yaklaşık yüzde 76 oranında örtüştüğünü gördük. Bu oldukça çarpıcı ve önemli bir bulgudur. Çünkü bu durum, yapay zekâ algoritmalarının artık profesyonel bir meslek grubu olan doktorlara yakın düzeyde karar verebildiğini göstermektedir" dedi.

"Nihai kararı hekimler vermektedir"

Yapay zekânın bu şekilde kullanılmasının tedavi planının hızlandırılması ve hekimlere yardımcı olunması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, "Elbette son kararı her zaman insan, yani hekim vermektedir. Çünkü yapay zekâ kullanımında hukuki sorumluluk, yanlış bilgi üretimi veya tedavinin hatalı planlanması gibi endişeler de gündeme gelebilmektedir. Ancak bu risklerin önüne geçmek için nihai karar hekimler tarafından verilmektedir. Gözlemlediğimiz en önemli sonuç şudur: yapay zekâ algoritmaları konsey kararlarında yüzde 76 oranında benzer sonuçlar üretmektedir.

Bu da hastanemizin tümör konseylerinde, güncel bilimsel kanıtlar çerçevesinde hastalarımıza en doğru tedaviyi sunmamıza katkı sağlamaktadır. Bu çalışmaya imkân tanıyan, hekimleri bir araya getiren ve bilimsel araştırmalarımıza destek olan Sağlık Müdürlüğümüze ve başhekimliğimize de teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma dünyada bir ilktir. Konseylerde yapay zekanın kullanıldığı ve tedavi planında yine yapay zekadan faydalanan ilk çalışma olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Sabri Sarıyıldız isimli hasta ise "Önce kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm. Yemek borumda kitle vardı. Tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik hocamıza başvurdum. Hocamız ameliyata karar verdi. Ben de ameliyat olmayı kabul ettim. Yemek borusundan ameliyat oldum. 3 ayda bir kontrol için geliyorum. Şu an çok iyiyim" şeklinde konuştu.