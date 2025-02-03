Daha önce düzenlenen kampanyalarda farklı hediyeler veren Kızılay Kan Merkezi, düzenlediği yeni kampanya ile kan bağışı yaparak destek olmak isteyen vatandaşlara peluş ayı, bez bebek, futbol ve voleybol topu gibi hediyeler verecek. Ayrıca bağışçılara çay, çorba gibi ikramlar da sunulacak.

“4 İL HASTANESİNİN KAN İHTİYACINI SAĞLIYORUZ”

Kampanya hakkında konuşan Van Kızılay Kan Bağış Merkezi Kan Bağışçısı Kazanma Uzmanı Gökhan Çetiner, “Van Kan Bağışı Merkezi olarak 4 ilde sorumluluk almaktayız. Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Van illerindeki kan bağış işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve bu 4 ildeki hastanelerin kan ihtiyaçlarını da biz sağlıyoruz. Bilindiği üzere kan ihtiyacı sadece insanlardan sağlanıyor. Yapay olarak sağlanamıyor. Bu yüzden insanlarımızdan bağış için duyarlılık bekliyoruz.” dedi.

“HEDİYE VE İKRAMLARIMIZ OLACAK”

Çetiner, “İstanbul’da bir oyuncak firması sahibi olan Necati Uçar adlı bir hayırseverin katkılarıyla kan bağışının önemini vurgulamak ve teşvik etmek amacıyla 3 Şubat - 7 Şubat tarihleri arasında kan bağışı yapanlara oyuncak hediyelerimiz olacak. Yani her bağış yapan vatandaşımıza dilediği oyuncağı vereceğiz. Bunun yanı sıra şubemizin ikram aracı da var. Burada çay ve çorba ikramımız da olacak. Bağışçılarımızın bu konuda duyarlılık göstereceğinden eminiz.” sözlerine yer verdi.

“1 ÜNİTE KANDAN 3 İNSANA UMUT OLUYORUZ”

Ramazan ayında ülke genelinde kan bağışı ve stokunda düşüşler olduğunu belirten Çetiner, “Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan ayında mesai saatlerimizi iftardan sonrasına ayarlıyoruz. Bağışçılarımızın iftardan sonra gelmelerini de davet ediyoruz. Bizler Bölge Kan Merkezi olarak bölgemizdeki kan ihtiyacının yüzde 98’ini karşılıyoruz. Çok şükür vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılık gösteriyor. Aldığımız kanlarla üç ürün elde ediyoruz. Eritrosit, trombosit ve plazma. Bu durumla da 3 insana umut oluyoruz. Bununla beraber Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız protokolden dolayı kan bağışçılarımıza özel doğaya bir fidan armağan etmiş oluyoruz. Bizler aldığımız her kanda bulaşıcı hastalıklara ve kan grubuna bakıyoruz. Eğer bir hastalık durumu varsa veya pozitiflik varsa o kanı imhaya çekiyoruz. Daha sonra da bağışçımızı bilgilendirerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞALARI KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Türk Kızılay Derneği Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin ise; “Kızılay Kan Hizmetleri Başkanlığı olarak, kan bizim en önemli bölümlerden bir tanesi. Burada kan bağışını artırmak, bağışçımızın desteğini yerine getirmek ve insanları teşvik etmek için böyle bir kampanya düzenledik. Bu kampanya kapsamında kan bağışında bulunan bağışçılarımıza oyuncak hediye ediyoruz. Bununla beraber çay ve çorba ikramlarımız da var. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.