Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Şube Şefliği ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan yol kontrolleri sırasında kafes avcılığı yapan ve belgeleri bulunmayan 3 kişi tespit edildi.

Şahısların kullandığı araçta yapılan aramada 9 canlı keklik, 5 adet kafes, 3 adet tuzak, 2 adet kazık, 1 adet plastik kasa, 1 adet tel kesme makas ele geçirildi. Keklik, kafes ve tuzaklama malzemelerine el konulurken, 3 şahıs hakkında toplam 124 bin 857 TL idari para cezası uygulandı.