Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi ile Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu gönüllüleri, kırsaldaki çocuklara destek olmak ve soğuk kış günlerinde ısınmalarını sağlamak amacıyla "Çocuklar İçin Örüyoruz" projesini başlattı.

Projeye destek veren hemşire, öğretmen, üniversite öğrencisi ve ev kadınlarından oluşan 50 kişi, öğrencilerin okula giderken üşümemesi için hayırseverlerin desteğiyle temin edilen iplerle eldiven, atkı ve bere ördü.

Örülen ürünleri özenle paketleyip Gürpınar ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ne götüren gönüllü kadınlar, öğrencilere hediye paketlerini teslim etti.

Gönüllüler, daha sonra yüzlerini boyadıkları minik öğrencilerle müzik eşliğinde oyunlar oynadı, güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

"Kadınlarımız bize destek olmak için örgü örüyor"

Dünyayı İyilik Kurtaracak Topluluğu'nun kurucusu Neslihan Erdoğan, AA muhabirine, gönüllülerle her ay çocuklar için etkinlik yaptıklarını belirtti.

Etkinlikte keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gönüllü kadınlar ve diğer arkadaşlarımızla hem örgü eğitimi aldık hem de kırsal kesimdeki çocuklar için atkı, bere ve eldiven ördük. Burada ördüğümüz ürünleri okuldaki çocuklarımıza hediye ettik. Hep birlikte gönüllere dokunan bir etkinlik düzenledik. Hayırseverlerden ip ve şiş desteği aldık. Farklı mesleklerden ve yaş gruplarından kadınlarımız bize destek olmak için örgü örüyor. Arkadaşlarla atölyelerde, kafelerde, evlerde ve farklı alanlarda bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürdük. Destek sağlayan herkese teşekkür ederim."

Projeye gönüllü olarak destek veren Seçil Ağdaş ise etkinliklerle çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Projedeki herkesin gönüllü olduğunu belirten Ağdaş, "İp ve şişlerimizi alarak çocuklarımıza atkı ve bere örüyoruz. Bitirdiğimiz ürünleri belli zamanlarda okulları ziyaret ederek çocuklarımıza hediye ediyoruz. Amacımız onları mutlu etmek. Bunu yaparken hem mutlu oluyoruz hem de onlara ufakta olsa katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kırsalda okuyan çocukların gönlüne dokunmak için çalışmalara katıldığını vurgulayan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi temsilcisi Ezel Günay da "Burada gönüllü arkadaşlarla özel çocuklarımız başta olmak üzere diğer çocuk içinde farklı etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde hem çocuklar hem de biz mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızıyla etkinliğe katılan Sabiha Elçi, kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere yardım etmek için etkinliğe katıldığını söyledi.