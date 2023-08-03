Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim ve sağlık seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Kanser Türleri ve Erken Tanı’ semineri verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde Dr. Semra Gümüş, Hemşire Beyaz Karaca ve Emine Ölçücü, özellikle kadınlarda görülen meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ile bu kanser türlerinde erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.