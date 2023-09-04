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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 214 olayda 245 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli markalarda 30 bin 831 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 85 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.iha