İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan raporda Van’da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı ile geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı da belli oldu.

Geçici koruma kapsamında Van’da yaşayan toplam Suriyeli kişi sayısı bin 301 olarak açıklandı.

Van’da bulunan bin 301 geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişinin 1 milyon 118 bin 87 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,12 olarak bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından aktarılan istatistiklere göre Van’da ikamet izni ile yaşayan toplam yabancı uyruklu kişi sayısı ise bin 192 olarak kayıtlarda yer aldı.

Geçici koruma kapsamında Türkiye’de en fazla Suriyelinin bulunduğu il 495 bin 783 kişi İstanbul oldu.

Resmi kayıtlarda yer alan bilgilere göre en az Suriyelinin bulunduğu il Hakkari oldu. 2025 yılı Şubat ayı verilerine göre Hakkari’de yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı yalnızca 7 oldu.