Açıklanan verilere göre Van’da geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle, ikamet izni ile yaşayan yabancı uyruklu sayısı belli oldu.

Yabancı nüfus verilerinin yer aldığı rapora göre geçici koruma kapsamında ülkemiz genelinde yaşayan kayıtlı toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 814 bin 402, ikamet izni ile ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 72 bin 627 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİ SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca ‘Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımını’ gösteren raporda Van’da yaşayan Suriyeli sayısı da belli oldu.

Geçici koruma kapsamında Van’da resmi kayıtlara göre yaşayan toplam Suriyeli kişi sayısı bin 288 olarak kayıtlarda yer aldı.

VAN’DA YAŞAYAN YABANCI UYRUKLU SAYISI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının paylaştığı resmi rapora göre Van’da ikamet izni ile yaşayan toplam yabancı uyruklu kişi sayısı ise bin 191 olarak bildirildi.