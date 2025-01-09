Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı toplam taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanı bin 839 olarak bildirildi.

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün paylaştığı verilerde Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’a ait taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanları sayıları verildi.

Bölge genelinde toplam bin 320 tescilli taşınmaz kültür varlığı, 509 arkeolojik sit alanı, 3 tarihi sit alanı, 6 kentsel sit alanı ve 1 kentsel arkeolojik sit alanı olmak üzere toplam bin 839 taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanının olduğu açıklandı.

Bölge genelinde 714 tane ile en fazla tescilli taşınmaz kültür varlığına sahip il Bitlis olurken, ikinci sırada 302 tescilli taşınmaz kültür varlığı ile Van yer aldı.

Bölgede en fazla arkeolojik sit alanı bulunan il 203 adet ile Van olurken, en az arkeolojik sit alanına sahip il ise Hakkari oldu. Açıklanan rapora göre Van’da tarihi sit alanı sayısı 1 olarak bildirildi. Kentsel sit alanları ile kentsel arkeolojik sit alanları ise Van’da yok.