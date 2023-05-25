Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ocak- Mart ayları arasında Van'da 76 binaya yapı ruhsatı verilirken, Muş'ta 12, Bitlis'te 20, Hakkâri'de ise 3 binaya yapı ruhsatı verildi. Öte yandan aynı dönemde Van'da 107, Muş'ta 25, Bitlis'te 25, Hakkâri'de ise 2 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi.

Van'da yapı ruhsatı verilen 76 bina bünyesinde 486 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 114 bin 269 metrekare olarak kayıtlara geçti. 76 binanın konut kullanım alanı 60 bin 909 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 25 bin 572 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Van'da yapı ruhsatı verilen 76 binanın ortak kullanım alanı ise 27 bin 788 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 81 bina bünyesinde 996 daire bulunurken, bu dairelerin toplam yüzölçümü ise 208 bin 263 metrekare olarak kayıtlara geçti.

81 binanın konut kullanım alanı 124 bin 700 metre kare olurken, konut dışı kullanım alanları ise 34 bin 103 metrekare olarak kayıtlara geçti. Van'da yapı kullanma izin belgesi verilen 81 binanın ortak kullanım alanı ise 49 bin 460 metrekare olarak kayıtlara geçti.

YAPI RUHSATI VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ %2,1 AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı %0,7 artarken, bina sayısı %9,2 ve yüzölçümü %2,1 azaldı. Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,7 milyon m² iken; bunun 14,2 milyon m²'si konut, 7,1 milyon m²'si konut dışı ve 5,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 16,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu.

Bunu 2,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %10,5, daire sayısı %19,0 ve yüzölçümü %17,2 azaldı. Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Van Bölge Gazetesi