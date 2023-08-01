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Wanhaber / Haber Merkezi

Motorlu taşıtların girmediği plajda yaya ekiplerle birlikte devriye görevi yürüten atlı tim, meydana gelebilecek muhtemel suda boğulma olaylarını önlemek için sıkı tedbirler almaya başladı.

Olası suda boğulma olayları ile can kayıplarını önlemek maksadıyla özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde gün boyu Jandarma atlı birlikleri Mollakasım Plajında devriye faaliyetleri icra ediyor.

Jandarma ekiplerinin, suda boğulma sonucu can kaybını önlemek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.