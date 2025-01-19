SGK tarafından, 2024 yılı Ocak - Kasım dönemini kapsayan işsizlik ödenek başvuruları ve hak eden sayısı paylaşıldı.

Açıklanan rapora göre ülkemiz genelinde 2024 yılı Ocak - Kasım döneminde 1 milyon 492 bin 999 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. İşsizlik ödeneğini hak eden toplam kişi sayısı ise 720 bin 245 olarak bildirildi.

2024 yılının ilk 11 ayında işsizlik ödeneğine en fazla başvuru 361 bin 211 kişi ile İstanbul olurken, başvuruların en az olduğu il ise 793 ile Ardahan oldu.

Ülkemizde en fazla işsizlik ödeneğinin yapıldığı il 194 bin 671 kişi ile İstanbul olurken, işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısının en az olduğu il ise 249 ile Ardahan oldu.

2024 yılının ilk 11 ayında Van’da işsizlik ödeneği başvurusu yapan toplam kişi sayısı 11 bin 640 olurken, bu başvurularda ödenek almayı hak eden kişi sayısı 3 bin 805 olarak açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde işsizlik ödenek başvurusu yapan kişi sayısına oranla en fazla ödenek almayı hak eden kişi yüzde 79 ile Bitlis olurken, Van yüzde 32 ile 8. sırada yer aldı.