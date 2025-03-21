Platform üyeleri ve vatandaşlar Gazze'de yaşanan saldırılara tepki göstermek amacıyla Hazreti Ömer Camii avlusunda basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, sahur vaktinde çadırlarda uyuyan masum sivillerin hedef alındığını, kadınların, çocukların ve mazlumların katledildiğini söyledi.

Gazze'de katliamların artarak devam ettiğini belirten Beyde, şunları kaydetti:

"Çocuk, kadın ve mazlum kardeşlerimiz toprağa verildi. Vicdanlar kor ateş oldu, anaların feryatları yürekleri dağladı. Dünya bu zulme sessiz kaldıkça, saldırılar daha da şiddetleniyor. Zulümle abat olunmaz, elbet bir gün hesap verecekler. Hiçbir kutsalı ve ölçüyü tanımayan modern çağın vahşi yüzünü bir kez daha gördük. Ateşkesin birinci aşamasında dahi Gazze'nin mazlumlarının kanı kurumadan saldırılar devam etti. Bu kan, zulme sessiz kalanların ve siyonist rejimle ilişkilerini sürdürenlerin yüzüne de sıçramıştır. Siyonist rejim ve destekçileri, insanlık vicdanında daimi mahkum olacaklardır."

Beyde, Gazze'de saldırıların durdurulması ve insani yardım girişlerinin engellenmemesi için uluslararası baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler, dua ederek dağıldı.