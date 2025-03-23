Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, tekbir getirerek Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından dua edildi.

Grup adına açıklama yapan İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma tüm devletlerin ve toplulukların sessiz kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazze meselesi ümmetin meselesidir. Bu durum sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir, Müslümanların daha geniş kapsamlı bir saldırıya maruz kaldığını bilmemiz lazım. Kendimize gelmeliyiz. Bir zulüm çetesiyle karşı karşıyayız. Tüm insanlık Yahudilerin ve siyonizmin nasıl bir ruh haline sahip olduğunu biliyor. Gazze'ye yapılan saldırıların durmasını istiyoruz."