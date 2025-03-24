Açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Ülke genelinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 oldu.

Yüzde 16,7 oran ile işsizlik oranının en yüksek olduğu ikinci il olarak kayıtlarda yer alan Van’da, 2023 yılında işsizlik oranı yüzde 19,1 olur iken, 2022 yılında ise bu oran yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Van’da 3 yıl içinde işsizlik oranı yüzde 5 oranında azalış gösterdi.

Aynı zamanda 2024 yılında ülkemiz genelinde istihdam oranının en düşük olduğu iller arasında Van yüzde 38,9 oran ile dördüncü sırada yer aldı. Van’da 2023 yılında istihdam oranı yüzde 38,5 iken, 2022 yılında ise yüzde 36,5 olarak gerçekleşti. Van’da 3 yıl içerisinde istihdam oranı yüzde 2,4 arttı.