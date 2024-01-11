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İsrail’in, yaklaşık 3 aydan fazla süredir Gazze Şeridi’nde aralıksız devam eden saldırıları sonucu zor şartlarda çalışmaya devam eden Filistinli meslektaşları için sağlıkçılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sessiz yürüyüş düzenledi.

Hekimler adına açıklama yapan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cafer Alhan, saldırıların bitmesi için çağrıda bulundu.

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Alhan, “Bugün biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak Terör, Soykırım ve İşgale karşı yürüyüşümüzün 9. haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız.

Gazze halkı ise tam 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 98 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak.” ifadelerine yer vererek, savaş mağduru insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

“GAZZE’DE GÖREV ALMAYA HAZIRIZ”

Gazze’de işlenen insanlık suçunun yaralarını sarmak için, orada görev yapmaya hazır olduklarını belirten Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cafer Alhan, “Buradan devletimize ve uluslararası yardım kuruluşlarına sesleniyoruz. Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız. Bununla birlikte İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları için ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev gösterebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Sessiz yürüyüşe hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da katıldı.