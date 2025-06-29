Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van’da balık üretimini artırmak ve sektörün sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla 400 milyon alabalık yumurtası ve 200 milyon yavru alabalık üretimi hedeflediklerini açıkladı.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı Van’da balık üretiminin artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve sektörün sürdürülebilirliği için 400 milyon alabalık yumurtası ile 200 milyon yavru alabalık üretimi yapılacağını açıkladı. Balcı, bu projeyle 35 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesinin planlandığını söyledi.

Van'da uygulanan destekleme programları kapsamında sağlanan teşviklerle alabalık üretiminde artış hedefleniyor.

Modern alabalık tesislerinin kurulması ve mevcut altyapının güçlendirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını belirten Vali Balcı, “Bu sayede 35 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerek, yerel ekonomiyi güçlendireceğiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çalışma Van'ımız için önemli bir adım. Bir taraftan balıkçılıkta üretimi arttıracak çalışmalar yaparken, diğer yandan da tarım, hayvancılık ve benzeri alanlarda da çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye kaydetti.

Altyapı yatırımlarına ve sürdürülebilir üretim tekniklerine önem verdiğini belirten Vali Balcı, bu kapsamda, modern tesislerin kurulması ve mevcut altyapının güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.