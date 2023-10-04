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Wanhaber / Haber Bülteni

Türkiye'nin sayılı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce sokak hayvanına şifa olan, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yapılan etkinlikte Van Büyükşehir Belediyesi kreşinde etiğim gören miniklerle çeşitli okullardan gelen öğrenciler Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından, hayvan sever öğrencilere hayvan hakları, hayvanları korumanın ve sevmenin önemi anlatıldı. Minikler ayrıca hayvanlarla ilgili merak ettikleri soruları da veteriner hekimlere sorarak, hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Verilen eğitimin ardından öğrenciler, rehabilitasyon merkezini gezerek sokak hayvanlarına verilen hizmetleri gözlemledi. Özelikle kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen çocuklar güzel vakit geçirdi.

Etkinlik lise öğrencilerinin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaretleri ile devam etti.