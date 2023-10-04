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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıklamalarda bulunan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslan, hayvanların ekolojik dengedeki yerini alabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Büyük Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde hayvanların haklarının korunduğunu ve buna yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, tarihimizden bu yana yapılan çalışmaların günümüzde de devam ettiğini söyledi.

“Hayvanın sorumluluğu sahibinde olması lazım”

Çiftlik, evcil, sokak ve yaban hayvanının hakları ve refahının sağlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Aslan, “Evcil hayvanların sorumluluğu sahibine aittir. Sahibi bu hayvanları aç bırakmaması, eziyet etmemesi, temizliğini yapması ve yaşam alanını oluşturması gerekiyor. Günümüzde de bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Çiftlikler buna göre dizayn edilmektedir. Ancak bir taratan sokakta sahipsiz hayvanlar var. Bu hayvanların sahipsiz kalmaması gerekiyor. Her hayvanın bir sahibi ve sorumluluğunun da sahibinde olması lazım. Bu konunda da ülkemizde çalışmalar devam etmektedir.

Yaban hayvanlarıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar gibi kurumlar çalışma yapmaktadır. Yapan hayvanları konusunda ekolojik denge bozulursa, o yer de bozulmuş olur. Tabiatı bozmadan bütün canlıların yaşadığı bir medeniyetin oluşturulması gerekiyor” dedi.

kaynak:iha