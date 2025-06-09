Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda denetimlerini sürdürdü. DKMP Kurban Bayramı tatili süresince de denetimlerin kesintisiz devam edeceği açıkladı.

DKMP Müdürlüğü, hayvanların sağlık ve konforunu korumak için denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’nda yapılan kontrollerde, barınak koşulları, hayvanların beslenme ve bakım standartları inceleniyor. Ekipler, hayvanların ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması ve barınakların uygun koşullarda tutulması için denetimlerin tatil boyunca aralıksız süreceğini açıkladı.