Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları düşüyor. Yarın itibari ile karla karışık yağmur bekleniyor ve bu yağışın birkaç gün süreceği öngörülüyor.

Bugün bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Van için Cumartesi günü itibari ile karla karışık yağmur yeniden kışı hatırlatacak.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu

Başkale: Çok bulutlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu

Saray: Çok bulutlu

VAN’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ İSE ŞU ŞEKİLDE: