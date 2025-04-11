Meteorolojik verilere göre Van’da hava sıcaklıkları düşüyor. Yarın itibari ile karla karışık yağmur bekleniyor ve bu yağışın birkaç gün süreceği öngörülüyor.
Bugün bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Van için Cumartesi günü itibari ile karla karışık yağmur yeniden kışı hatırlatacak.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu
Başkale: Çok bulutlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu
Saray: Çok bulutlu
VAN’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ İSE ŞU ŞEKİLDE: