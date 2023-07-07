Hava ve Uzay Hekimi Uzman Doktor Buyçe Kaya, yaptığı açıklamada, havacılık ve uzay sektörleriyle uğraşan insanların fizyolojik, psikolojik, fiziksel ve sosyal bütün sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Branşının doktorlar arasında bile çok bilinmediğini belirten Kaya,"İşe başladığım andan itibaren branşımı duyanlar çok şaşırıyor ve kimleri tedavi ettiğimizi merak ediyorlar. Bizim asıl ilgilendiğimiz alanlar havacılık sektörüyle uğraşan personeller. Hocalarımız, uzaya gidecek olan Türk astronotların tedavilerini gerçekleştirdi. dedi.

Van'a kısa süre önce atandığını anlatan Kaya, Branşımızda hiperbarik oksijen tedavisini de kullandığımız için Van'a atandım. Hiperbarik oksijen tedavisi, halk arasında vurgun olarak bildiğimiz hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Bu hastalık hava ve su altıyla uğraşan insanların başına geliyor. Hastalara yardımcı olduğumuz konular karbonmonoksit zehirlenmesi, duman zehirlenmesi, ani görme ve duyma kayıpları, diyabetik ayak yaraları. Bunlar bizim tedavi yaptığımız alanlar." diye konuştu.İHA-AA