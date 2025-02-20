Kırsalda etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri bir yandan kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için var gücüyle çalışırken bir yandan da hasta vatandaşların imdadına koşuyor.

Bu kapsamda Çatak ilçesi Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar isimli vatandaşın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak destek istedi. Yolun kapalı olması nedeniyle devreye giren karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma ile ambulansın mezraya ulaşmasını sağladı. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasta yakınları, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.