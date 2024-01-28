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Van'da yolu kardan kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Altıntas Mahallesi'ndeki evinde kız çocuğu dünyaya getiren ve kanaması durmayan Miyeser Şahin (47) için havalanan ambulans helikopter, hava şartlarından dolayı hazırlanan piste iniş yapamayınca, paletli ambulans devreye girdi. Şahin, bebeği ile birlikte paletli ambulansla ilçe merkezine, burada hazır bekletilen ambulans helikopterle de Van'a sevk edildi.

Yolu kardan kapanan Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Altıntas Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Miyeser Şahin, evinde doğum yaptı. Kız çocuğu dünyaya getiren Şahin'in kanaması durmayınca, yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım talebinde bulundu. Mahalleye paletli kar ambulansı ile ambulans helikopter sevk edildi. Mahalleye ulaşan paletli kar ambulansı, helikopter için pist açtı. Gelen ambulans helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayınca ilçe merkezine yönlendirildi. Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan ambulans helikopter, burada kanaması durmayan kadını bekledi. Paletli ambulansla ilçeye getirilen Şahin ve dünyaya getirdiği kız bebeği, helikoptere konularak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bebeğin sağlık durumunun ise ciddiyetini korduğu belirtildi.