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Van'da depremin üzerinden 12 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen kentte ağır hasar gören veya anlaşmazlıklar yüzünden yıkımı geciken bazı binalar gecikmeli de olsa yıktırılıyor. Bu kapsamda Van depreminde ağır hasar alan binaların yanı sıra, kullanım ömrünü tamamlayan binalar da tek tek yıktırılmaya devam ediyor.

Van'ın muhtelif bölgelerinde yer alan hasarlı binalar, kontrollü bir şekilde yıkılırken, daha önceki yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine ise yeni yapılar inşa ediliyor. Van'da yaklaşık olarak 12 yıl önce meydana gelen iki büyük depremin ardından hasarlı olan birçok binanın yıkımı devam ederken, bazı binalar ise eskidiği ve kullanım ömrünü tamamladığı için yıktırılıyor. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen iki büyük depremin ardından binlerce bina hasarlı duruma gelmişti.

Bazı binalar yıktırılırken, uzun süre geçmesine rağmen bazı yapıların yıkımı ise yapılmamıştı. Bu kapsamda kullanım ömrünü tamamlayan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki binada yıkım çalışmaları başladı. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 644 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş ise yaralanmıştı.

Van depreminin üzerinden 12 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, kent merkezinde birçok noktada hasarlı binalar halen yıktırılmayı bekliyor. Bu kapsamda Van depreminde ağır hasar alan ve yıktırılan binaların yerinde ise yenileri yükseliyor. 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor.