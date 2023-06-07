Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ile ‘Cebir Tehdit Ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan aranma kaydı ve 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.İHA