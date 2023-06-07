Milyonlarca memur, emekli, çalışan ve genç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili açıklaması sonrası "Maaşlara ne kadar zam gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullanması kamuoyunda geniş yankı bulurken, Erdoğan'dan emekli maaşları ve kurban bayramı ikramiyeleriyle ilgili de önemli mesajlar geldi.

Erdoğan "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullanırken, memur ve emekli maaşlarının yanında Kurban Bayramı ikramiyelerine de zam yapılması gündeme geldi.

ERDOĞAN AÇIKLADI, GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINA ÇEVRİLDİ: İKİ SEÇENEK GÜNDEMDE

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete zam için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılmasının masada olduğu belirtilirken, kulislerde 2023 asgari ücretin net 11 bin 58 TL (brüt 13 bin 10 lira) olacağı konuşulmaya başlandı. Yine yüzde 18,30 gibi bir enflasyon farkı verilirse asgari ücretin 10 bin 500 TL'ye çıkabileceğinin de seçenekler arasında olduğu iddia edildi.

Yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çeken Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, maaşlara zam konusunda ciddi bir talebin olduğunu belirtirken, "Bu talebe de kayıtsız kalınmayacağını düşünüyorum" dedi.

Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Net olan bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem emeklilere hem memurlara hem de asgari ücretlilere önemli vaatleri vardı. Meclis’in ilk çalışma ana gündem maddelerinden birisi de bu olacak. Elbette ki mevcut enflasyon oranına baktığımızda bugün itibari ile bakarsak memurlara ve emeklilere yüzde 15,26’lık bir zam söz konusu olacak.

Diyelim ki enflasyon düşmedi ya da artmadı Haziran’da bu zam söz konusu ancak bu oldukça düşük bir oran dolayısıyla bir refah payının yansıtılması söz konusu olacak. İşçi kesimlerinden ve sendikalardan bu konuda yoğun bir talep var bu talebe de kayıtsız kalınmayacağını düşünüyorum.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kısa bir süre önce en düşük işçi aylığı 22 bin liraya yükseltilmişti. Bu huzursuzluğa neden olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkarak memurlara ilişkin de Temmuz ayında benzer bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti. Kısa bir süre içerisinde memurların da en düşük aylığının 22 bin lira seviyesine yükselmesi gerçekleştirilecek. Tüm bu iyileştirmeler yapılırken elbette emekliler ve memurlar unutulmayacaktır.

"BİR MİKTAR DAHA ARTIŞ SÖZ KONUSU OLACAKTIR"

Yüzde 15,26’nın üzerine bir refah payının eklenmesi söz konusu olacaktır. Bir miktar daha artış söz konusu olacaktır. Yoğun bir talep söz konusu hükümet de bu taleplere kayıtsız kalmayacaktır.

VERGİ İNDİRİMİ DE MASADA

İlk kez telefon ve bilgisayar alacaklara vergi indirimi ile ilgili çalışmalar da ilgili bakanlıklar tarafından başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim öncesi dile getirmişti. Kısa bir süre önce hayata geçirilmesi için çalışmalar başlayacak ancak Meclis’in bir prosedür trafiği var."

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KADEMELİ ARTIŞ FORMÜLÜ

Öte yandan milyonlarca emekli Temmuz ayının yaklaşmasıyla "Emekli maaşlarına zam ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı yapılan yüzde 36'lık zamla birlikte 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için bir artış yapılmazken, Temmuz ayı ile birlikte kademeli artış yapılması planlanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 45'LİK ZAM SEÇENEĞİ

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde en düşük emekli maaşının 22 bin TL olacağını açıklamasının ardından memur ve ve memur emekli maaşlarına da benzer oranda zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR

Yapılacak olası yüzde 45'lik zamla birlikte en düşük memur maaşının 17 bin 180 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşının ise 11 bin 456 TL'ye çıkacağı konuşuluyor.

Öte yandan yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emekliler gözlerini bir yandan da bayram ikramiyelerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine yaptığı açıklama sonrası "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YÜZDE 50 ZAM İDDİASI! 3 BİN TL Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zam beklentileri artarken; Show Haber'de yer alan habere göre 2 bin TL olan bayram ikramiyesinin yüzde 50 zamla birlikte 3 bin TL olarak hesaplara yatırılacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

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