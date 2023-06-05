Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 8 kulübün geleneksel düzenlemeli (stilize) ve düzenlemesiz dalda sergiledikleri performansları salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken, halk oyunları ekipleri bölge yarışmalarına, oradan da Türkiye şampiyonasına gidebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.

Minikler geleneksel düzenlemesiz dalda Kahraman Çocuklar İlkokulu Van Ahtamara Spor Kulübü, Yıldızlar geleneksel düzenlemesiz kategorisinde Bal İpekyolu Gençlik ve Spor Kulübü, Gençler geleneksel düzenlemesiz kategorisinde Van Edremit İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ve Büyükler geleneksel düzenlemesiz kategorisinde ise Özalp Gençlik ve Spor Kulübü birincilik kupasının sahibi oldular.

Minikler düzenlemeli dalda Van Gölü İlk ve Ortaokulu Spor Kulübü, Yıldızlar düzenlemeli dalda Tuşba Sanat Spor Kulübü, Gençler düzenlemeli dalda Edremit Halk Eğitim Merkezi, İpekyolu Kültür Sanat Spor Kulübü ve Büyükler düzenlemeli dalda ise Urartu Sanat Spor Kulübü birinci oldu.

Birbirinden heyecanlı ve çekişmeli oyunların sergilendiği yarışmalar sonucunda dereceye giren kulüplere ödülleri, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Spor Hizmetleri Müdürü, Halkoyunları Hakemleri ve Antrenörler tarafından verildi.