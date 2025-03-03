Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 40 bin adet makaron, 33 adet cep telefonu, 70 adet çakmak (Zippo), 33 adet alkol, 32 adet şarj aleti, 26 adet elektronik sigara, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 5 adet tablet bilgisayar, 3 adet oyun konsolu ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 12 olay kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA