Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3.516 paket sigara, 457 litre akaryakıt, 33 adet cep telefonu, 20.5 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. 3136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet silah parçası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.