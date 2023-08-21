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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde;

70 adet cep telefonu, 440 paket sigara, 9 adet elektronik sigara, 140 kilogram açık tütün, 31 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet boş makaron, 35 adet puro, 3 adet taş obje ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler işlemlerinin ardından Van Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay bünyesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. iha